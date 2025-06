Dani envia aviso a Lamine Yamal: "Cuidado com a noite..."

© Getty Images

Dani, ex-jogador da seleção portuguesa que atuou por Sporting e Benfica, concedeu uma extensa entrevista à edição deste domingo do jornal espanhol As, na qual aconselhou Lamine Yamal a ter atenção especial com as saídas à noite.

"É preciso cuidado, e tudo na medida certa. O que está ao redor do futebol é sempre perigoso. O pior costuma ser o círculo mais próximo: a família, os pais, os colegas interessados... Há muitas distrações. Luis Enrique disse uma frase exemplar: o melhor do mundo tem que ser aquele que mais dá exemplo aos companheiros", afirmou.

O ex-jogador também aconselhou o prodígio do Barcelona, de apenas 17 anos, a se espelhar em Cristiano Ronaldo, que continua se destacando no mais alto nível, mesmo já se aproximando dos 41 anos de idade.

"Ele é um fenômeno, mas tem 40 anos. É preciso levar isso em consideração. Não é como o Vitinha ou o Bruno Fernandes, mas continua lá, marcando gols e ajudando a seleção. Ele tem um caráter e uma personalidade muito fortes, que fazem com que os outros jogadores se comprometam com o país", completou.

