Presidente do PSG 'alfineta' Mbappé: "Mais fácil marcar gols em La Liga"

© Getty Images

O presidente do Paris Saint-Germain concedeu, neste domingo, uma longa entrevista à emissora qatari Al Kass, na qual aproveitou para alfinetar Kylian Mbappé, jogador que, no último verão europeu, deixou o clube rumo ao Real Madrid, sem custos de transferência.

"É mais fácil fazer gols em La Liga do que na Ligue 1. Luis Enrique representou a Ligue 1 com orgulho e a defendeu contra os torcedores da Premier League, que a chamam de 'liga de fazendeiros'. No fim das contas, vencemos Arsenal, Manchester City, Liverpool e Aston Villa na Liga dos Campeões", disparou.

Nasser Al-Khelaifi também afirmou que Ousmane Dembélé merece vencer a Bola de Ouro de 2025, devido ao desempenho apresentado na campanha que levou o PSG à conquista da primeira Liga dos Campeões da história do clube.

"Ousmane Dembélé merece a Bola de Ouro, não apenas pela sua qualidade técnica, mas também pela sua personalidade. Ele está totalmente comprometido, dentro e fora de campo, e permanece fiel à sua fé", completou.

