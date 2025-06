Mbappé castiga Alemanha e 'agarra' bronze para França na Liga das Nações

© Getty Images

A seleção da França garantiu a medalha de bronze na Liga das Nações neste domingo (8), ao vencer a Alemanha por 2 a 0 na disputa pelo terceiro lugar. O atacante Kylian Mbappé foi o principal destaque da partida.

Três dias após a derrota para a Espanha por 5 a 4, os franceses não dominaram o primeiro tempo, mas conseguiram abrir o placar nos acréscimos, com um gol de Mbappé aos 45 minutos.

Na segunda etapa, a Alemanha chegou a empatar com Undav aos 53 minutos, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. As esperanças alemãs foram encerradas aos 84 minutos, quando Olise marcou o segundo gol francês após assistência de Mbappé.

Com o resultado, a Alemanha — que já havia perdido para Portugal por 2 a 1 na semifinal — termina a competição fora do pódio.

A final da Liga das Nações acontece ainda neste domingo, às 16h, entre Portugal e Espanha.

