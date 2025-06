Cristiano Ronaldo marca, Portugal supera Espanha nos pênaltis e é bicampeão da Liga das Nações

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção de Portugal venceu a Espanha, neste domingo (8), por 5 a 3 nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo normal e sagrou-se bicampeã da Liga das Nações da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol). Com o triunfo, a equipe de Cristiano Ronaldo volta a conquistar um título seis anos depois de levantar o troféu da edição de estreia do torneio, em 2019.

A partida na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, terminou em 2 a 2 após a Espanha ceder o empate por duas vezes. Zubimendi e Oyarzabal marcaram, e Portugal igualou primeiro com Nuno Mendes e depois com Ronaldo, substituído nos últimos minutos da etapa final. Nos pênaltis, Álvaro Morata parou na defesa de Diogo Costa e Portugal, que converteu todas as cobranças, levou a taça.

Criado pela entidade europeia para reduzir a quantidade de amistosos sem valor competitivo, o torneio acontece a cada dois anos e suas fases iniciais ajudam a definir os grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, que já estão sendo disputadas.

A expectativa de disputa acirrada entre os ataques –de um lado liderado pelo veterano Cristiano Ronaldo, 40, que atualmente defende o Al-Nassr da Arábia Saudita, e de outro encabeçado por Lamine Yamal, jovem estrela de 17 anos do Barcelona– se converteu em chances para os dois lados, embora o espanhol tenha feito um jogo tímido.

Portugal começou a partida com uma marcação alta, mas logo a Espanha conseguiu aumentar a posse e melhorar o domínio de bola. A primeira oportunidade veio com Pedri, aos 15 minutos, que chutou para fora após jogada em velocidade de Nico Williams. O próprio Nico, ponta-esquerda do Athletic Bilbao, tentou uma finalização colocada que passou perto do travessão.

O placar foi aberto aos 21, em lance esquisito da zaga portuguesa, que falhou em tirar a bola da área e deixou a sobra para Zubimendi, volante do Real Sociedad. Menos de cinco minutos depois, Nuno Mendes, lateral do PSG, empatou com belo chute de canhota, que parou dentro do canto esquerdo do gol de Unai Simón.

Os espanhóis voltaram à frente do placar aos 44, quando Pedri serviu ao atacante Oyarzabal, também do Real Sociedad, que tocou na saída de Diogo Costa e marcou mais um gol em finais -foi também dele o gol decisivo contra a Inglaterra pela Eurocopa e na final da Liga das Nações de 2021, vencida pela França.

Melhor depois do intervalo, Portugal teve um gol anulado por impedimento aos três minutos da segunda etapa, mas o empate de fato veio aos 15: em mais uma boa jogada de Nuno Mendes, a bola espirrou na zaga e sobrou para Cristiano Ronaldo estufar a rede com o pé direito e chegar ao gol de número 138 pela camisa portuguesa.

A Espanha ainda teve uma boa chance com chute de fora da área de Isco, aos 37, mas parou na defesa de Diogo Costa.

Sem mudanças no placar durante a prorrogação, o campeão foi definido nos pênaltis. Diogo Costa foi decisivo ao pegar a cobrança de Álvaro Morata. Coube a Rúben Neves a batida que sagrou Portugal bicampeão -Cristiano Ronaldo não bateu porque foi substituído ainda no final do segundo tempo, por desgaste físico.

Para chegar à decisão, Portugal derrotou de virada a anfitriã Alemanha, na semifinal. Wirtz marcou para os alemães, Francisco Conceição empatou e Ronaldo fez o segundo gol.

Já a Espanha passou pela França em jogo agitado de nove gols. Williams, Merino, Yamal e Pedri marcaram e a seleção espanhola chegou a abrir 4 a 0 na outra semifinal. Os franceses ensaiaram uma reação, que acabou insuficiente para a virada, e o jogo terminou 5 a 4.

A França conquistou o terceiro lugar diante da Alemanha. Também neste domingo, a disputa terminou 2 a 0 para os visitantes, com Mbappé e Olise, em Stuttgart.