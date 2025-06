'Tenho muitos títulos, mas nada melhor que ganhar por Portugal', diz CR7

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FLHAPRESS) - Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo conquistou a Liga das Nações com a seleção portuguesa neste domingo, em Munique, na Alemanha. O craque, que empilha taças por clubes ao longo da carreira, exaltou o feito da seleção e disse que nada é melhor do que vencer por Portugal.

O jogador acompanhou a disputa de pênaltis entre Portugal e Espanha no banco de reservas e se mostrou bastante emocionado com o título do time português. Ao término da decisão europeia, Cristiano Ronaldo relembrou suas conquistas individuais e por clubes, mas destacou que o bicampeonato da Liga das Nações com Portugal tem um significado especial.

Portugal venceu a Espanha nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal e garantiu o bicampeonato da Liga das Nações. Em entrevista depois do jogo ainda no gramado, o capitão português se emocionou ao falar sobre a vitória.

Cristiano também destacou o orgulho de representar uma nação com "grande ambição". Ele revelou ainda ter sentido uma lesão durante o aquecimento, mas decidiu jogar mesmo assim.

Leia Também: Cristiano Ronaldo marca, Portugal supera Espanha nos pênaltis e é bicampeão da Liga das Nações