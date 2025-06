Pré-venda exclusiva do 2º jogo da NFL no Brasil começa nesta segunda-feira (9)

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pré-venda dos ingressos do segundo jogo da NFL no Brasil, entre Chargers e Chiefs, abre nesta segunda-feira (09) para clientes do Cartão XP.

VENDA DE INGRESSOS DO SÃO PAULO GAME

A pré-venda exclusiva começa às 12h (de Brasília) desta segunda. Ela será encerrada às 23h59 do próximo dia 11, conforme disponibilidade de ingressos -não foi divulgada a quantidade.

A compra pode ser feita via online ou presencial. O acesso pela internet é no site da ticketmaster (clique aqui), com taxa de serviço de 10%, enquanto a bilheteria está localizada no subsolo do Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

É permitido até dois ingressos por titular do Cartão XP. As compras online são exclusivas com os cartões de crédito XP e podem ser parceladas em até 10x com juros. Já venda presencial pode ser feita com cartões de crédito (em até 1x sem juros) ou de débito da XP.

A venda geral, por sua vez, será a partir do dia 12, às 10h. A compra nesta modalidade também poderá ser feita por meio da internet ou presencial, com cada pessoa podendo adquirir até quatro ingressos, sendo duas meias-entradas.

Os preços das inteiras vão de R$ 740 a R$ 3,4 mil. Há meia entrada para todos os setores, sendo obrigatório o comprovante do direito ao benefício no momento da compra e na entrada do evento.

A segunda edição do São Paulo Game será disputada no dia 5 de setembro, uma sexta-feira, no estádio do Corinthians. Os portões abrem às 17h, com o início da partida previsto para 21h. No ano passado, os Eagles venceram os Packers no primeiro jogo da NFL no Hemisfério Sul.