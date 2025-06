Cristiano Ronaldo titular na seleção brasileira? a reação de Ancelotti

© Getty Images

A conferência de imprensa da seleção do Brasil, nesta segunda-feira, na antevisão ao duelo contra o Paraguai, foi marcada pelo momento em que Carlo Ancelotti foi desafiado a falar sobre Cristiano Ronaldo e sua mais recente conquista com a seleção de Portugal, na vitória sobre a Espanha (2-2, 5-3 nos pênaltis), na final da Liga das Nações.

"Estou muito contente pelo que ele conseguiu. É uma lenda do futebol e continua brilhando, sendo exatamente isso, uma lenda. A idade que ele tem mostra que continua com seriedade e profissionalismo no mais alto nível", declarou o técnico italiano, segundo informações da ESPN.

"Titular na seleção do Brasil? Na verdade, ele poderia jogar em qualquer equipe e em qualquer seleção do mundo", afirmou o ex-treinador do Real Madrid sobre o jogador com quem já trabalhou nos tempos de Espanha.

Vale lembrar que, após o jogo em Munique, Cristiano Ronaldo encerrou as especulações sobre seu futuro, confirmando sua continuidade no Al Nassr, apesar dos muitos convites que recebeu para jogar em uma das equipes do Mundial de Clubes.

