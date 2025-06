Grêmio faz promoção de ingressos para duelo com o Corinthians

© Getty Images

O Grêmio anunciou ações promocionais para atrair mais torcedores ao jogo contra o Corinthians na Arena, nesta quinta-feira (12) pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as iniciativas, está a possibilidade de um acompanhante entrar gratuitamente na compra de um ingresso inteiro para o setor Gramado Leste, com valor de R$ 170. A ação, vinculada ao Dia dos Namorados, busca incentivar a presença do público em um momento decisivo.

Outra promoção contempla os torcedores que acompanharam a vitória sobre o Juventude, no Alfredo Jaconi, garantindo acesso gratuito à partida. Além disso, quem adquirir uma camisa oficial de 2024 no site da loja Grêmio Mania também ganha um ingresso para a cadeira superior leste.

A venda de ingressos começou no sábado para sócios e foi aberta ao público geral nesta segunda-feira. Os valores variam de R$ 20, para sócios infantis, a R$ 250, no setor Gramado Oeste. Este será o último jogo antes da obrigatoriedade do acesso à Arena com biometria facial, que passa a valer após esta partida.

Tabu

O Corinthians não sabe o que é perder para o Tricolor desde 2018. No dia 2 de dezembro daquele ano, o clube alvinegro perdeu de 1 a 0 para Grêmio, em jogo válido pela última rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio. O atacante Jael marcou o único gol da partida.

Após o duelo, o Corinthians nunca mais perdeu para o Grêmio. Foram 12 jogos entre as equipes nos últimos anos, com três vitórias alvinegras, nove empates e nenhum triunfo do time tricolor.



Reação no Campeonato Brasileiro

O clube aposta nas promoções e nas três vitórias consecutivas para melhorar a presença de público, que tem sido baixa nas últimas partidas. O jogo contra o Corinthians será o último do Grêmio antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes.



