Saiba como Neymar Pai quer viabilizar arena e CT para o Santos no 'Modelo Disney'

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar Pai quer usar o "Modelo Disney" para viabilizar estádio e um novo centro de treinamento para o Santos.

Neymar Pai usa o modelo Disney Springs como exemplo para um grande espaço de entretenimento em Praia Grande. A cidade do litoral de São Paulo fica a cerca de 20 km da Vila Belmiro.

A NR Sports fechou uma parceria com o Grupo Peralta para explorar uma área de cerca de 90 mil metros quadrados na entrada da cidade de Praia Grande. O terreno fica próximo ao Litoral Plaza Shopping.

Para o projeto "parar em pé", Neymar Pai entende que o Santos é necessário. O objetivo é unir as marcas Santos, Pelé e Neymar.

A área abrigaria um estádio e um novo centro de treinamento para o elenco profissional do Santos. O clube da Vila Belmiro jogaria e treinaria nesse novo espaço de esportes e entretenimento.

O CT com cinco campos, alojamento, academia e outras áreas seria construído em um ano, antes da Copa do Mundo de 2026. Dois campos ficariam para o Santos, três na parceria entre NR Sports e Grupo Peralta.

Com campos e quadra poliesportiva, a NR Sports quer incentivar eventos esportivos além do futebol de campo. Como o fut7. A Kings League encantou Neymar.

O projeto da arena teria, no mínimo, 25 mil pessoas de capacidade, e ainda não tem data prevista. O objetivo do Neymar Pai é "engordar" para 35 mil.

O Santos não investiria. A contrapartida seria utilizar o espaço e estimular intercâmbio com clubes, atletas e empresas privadas. Há também a intenção de abrigar seleções de outros países, como na preparação para a Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil em 2027.

Para o dinheiro suficiente entrar, a área contaria com diversas atrações além do esporte. O projeto contempla centro de compras, hotel, restaurantes, espaço para shows de música e teatro e outras atrações itinerantes.

"Uma arena por si só não se sustenta. Não é só bilheteria. Precisa ser criado um ambiente comercial para o Santos aproveitar e se beneficiar para fazer futebol. O clube é instituição sem fins lucrativos, precisa fazer futebol. E só de bilheteria não se paga. O Santos precisa criar um conceito para aproveitar esse hub de negócios. Quem ganha dinheiro com o Allianz Parque? A WTorre pega o dinheiro de volta, não ganha dinheiro. Precisa recuperar. Quem ganha dinheiro no entorno é o shopping, é o estacionamento, as lojas, hotéis, restaurantes. Se não fizer show, não se paga. Precisa entender o processo para entender o que estamos fazendo", disse Neymar Pai.

"Modelo Disney Springs. Um eixo de negócios que rentabilize o clube 24 horas por dia todos os dias. O estádio é âncora. Se fosse para jogar em outro local qualquer, vende o direito e pronto. Mas o Santos precisa rentabilizar o negócio todos os dias", disse Altamiro Bezerra, CFO da NR Sports.

E A VILA BELMIRO?

O Santos ainda analisa o futuro do estádio Urbano Caldeira. O projeto da arena com a WTorre avançou, mas não saiu do papel.

O presidente Marcelo Teixeira entende que o melhor caminho é construir uma nova Vila do zero. Demolindo o terreno atual. Essa também é a intenção da WTorre.

Para viabilizar esse investimento, o planejamento é abrir a venda de cadeiras e camarotes. O aporte total é estimado em R$ 700 milhões.

Se a venda não for satisfatória, o Santos pode dar um passo atrás. A saída seria fazer uma nova reforma, com mudanças pontuais e sem a demolição.

Neymar Pai, enquanto isso, gostaria da Vila Belmiro como ela é, apenas remodelada. O pai de Neymar chamou Teixeira de "teimosinho" durante entrevista nesta segunda-feira (09).

A arena em Praia Grande seria uma alternativa mais viável. E poderia manter o icônico estádio de Santos com a estrutura atual.

NEYMAR FICA?

Neymar Pai anunciou todas essas novidades, mas ainda não confirmou a permanência do filho. O contrato termina no dia 30 de junho.

A negociação está avançada, porém, não foi concluída. As duas partes estão otimistas por um novo acordo até a Copa do Mundo de 2026.

O Santos entende que há "sinais diários" de Neymar sobre a renovação. Mas ainda não recebeu o "sim" final do astro.

O Santos está tranquilo e firma cada vez mais parcerias com Neymar Pai, a exemplo do projeto de CT e novo estádio em Praia Grande. A ideia é ter uma relação perene com a NR Sports.