Chelsea confunde Fla com o América-MEX em post, e Rubro-Negro responde

O Chelsea cometeu um erro ao anunciar informações sobre a Copa do Mundo de Clubes, confundindo o Flamengo com o América do México. O post original no Instagram, que trazia escudos e informações das partidas, foi deletado, mas não passou despercebido pelo time carioca, que respondeu ironicamente no X (antigo Twitter) com a frase em espanhol: "Olá, como está?".

Flamengo e Chelsea têm confronto marcado para o dia 20 de junho, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo D. Ambas as equipes são favoritas para avançar às oitavas de final. O grupo também conta com Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e Espérance, da Tunísia.

O Chelsea, campeão da Liga Conferência há duas semanas, estreia contra o Los Angeles FC no dia 16 de junho. No mesmo dia, o Flamengo enfrenta o Espérance em sua primeira partida na competição.

A Copa do Mundo de Clubes segue como prioridade para os clubes envolvidos, que buscam avançar no torneio e disputar o título internacional. A expectativa é de jogos acirrados, especialmente no confronto direto entre Chelsea e Flamengo.

