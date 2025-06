Filho do goleiro Bruno é campeão pelo Botafogo em torneio sub-15

© Reprodução

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho do goleiro Bruno, o jovem Bruninho Samudio foi campeão com a camisa do Botafogo no torneio sub-15 Rimini Cup, ao bater por 1 a 0 o Honved Budapeste (HUN) na final.

Ao todo, a equipe carioca ganhou seis dos sete jogos, e Bruninho, que assim como o pai, atua no gol, levou apenas dois em toda a campanha.

Pelas redes sociais, o atleta celebrou a conquista com um carrossel de imagens. O Botafogo, via Instagram, também comemorou a conquista da molecada. Nos comentários, muitos torcedores reverenciaram o jovem jogador e lembraram de Eliza, cujo corpo até hoje não foi encontrado.

"Eliza deve estar feliz lá no céu vendo o filho brilhar com a camisa do glorioso", escreveu uma torcedora. "Olha o Bruninho ali, merece muito sucesso. Deus abençoe e dê uma carreira brilhante", comentou outra.

Bruno Fernandes, que fez sucesso enquanto jogou pelo Flamengo, foi condenado pela morte de sua amante, a modelo Eliza Samudio.

A modelo desapareceu com o filho de quatro meses (Bruninho) em junho de 2010. O principal suspeito do assassinato era Bruno, o pai da criança, que estava noivo na ocasião. Ele negava o envolvimento com o crime. Em 2013, ele foi considerado culpado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver.

Bruno conquistou o regime semiaberto em 2019 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Nesse meio tempo, jogou em times como o Rio Branco e o Atlético Carioca.