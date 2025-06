Jogador do Bragantino tem alta após 96 dias internado

© Reprodução- Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado há 96 dias após sofrer um grave acidente de carro na rodovia Anhanguera, o jogador Pedro Severino, 19, do Red Bull Bragantino, recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (10).

"Durante todo o período, Pedro foi assistido por uma equipe composta por intensivistas liderados pelo médico dr. Gil Teixeira, além de neurocirurgiões, neurologistas clínicos e suporte de equipes multidisciplinares do hospital", informou o Hospital Unimed Ribeirão Preto em comunicado.

O jogador da equipe Sub-20 de Bragança Paulista sofreu traumatismo craniano no início de março, após o carro em que viajava se envolver em um acidente. O motorista afirmou em depoimento que dormiu ao volante.

Levado ao hospital em estado gravíssimo, o atleta chegou a ter o protocolo de morte encefálica iniciado pelos médicos. O protocolo é um conjunto de exames e procedimentos utilizados para confirmar a perda de funções do cérebro.

O procedimento, no entanto, foi interrompido após Severino apresentar "quadro de reflexo de tosse presente", informou na ocasião o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, para onde ele foi levado inicialmente.

O jogador foi transferido dias depois para Ribeirão Preto, onde seguiu sob cuidados médicos e passou a apresentar gradual melhora do estado de saúde.

No fim de março, Severino deixou a UTI e continuou desde então o tratamento no quarto do hospital.

Filho do ex-jogador Lucas Severino, o atleta é formado na base do Botafogo-SP e havia sido emprestado ao Bragantino em fevereiro.