Austrália vence Arábia Saudita e confirma vaga na 6ª Copa do Mundo seguida

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Austrália é a 11ª seleção confirmada na Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (10), os australianos venceram a Arábia Saudita por 2 a 1, fora de casa, e garantiram sua vaga.

A classificação veio com uma virada. Al Aboud colocou a Arábia Saudita na frente, mas Metcalfe e Duke viraram o jogo para a Austrália.

Os australianos chegaram ao jogo com a vaga já encaminhada. A Austrália poderia perder por até quatro gols de diferença para se classificar. Mas a seleção descartou o sufoco.

A Austrália fechou as Eliminatórias com 19 pontos, na segunda colocação do Grupo C, atrás apenas do Japão. Os dois primeiros de cada chave avançaram direto à Copa do Mundo.

Esta será a sétima participação da Austrália em Copas do Mundo. Os Socceroos disputaram os Mundiais da Alemanha (1974), Alemanha (2006), África do Sul (2010), Brasil (2014), Rússia (2018) e Qatar (2022) antes de se classificarem para o torneio nos EUA, México e Canadá, em 2026.

A Arábia Saudita vai para a repescagem asiática. A seleção ficou no terceiro lugar do Grupo C, com 13 pontos conquistados. Os terceiros e quartos colocados de cada chave disputarão a repescagem.

QUEM JÁ ESTÁ NA COPA?

- Estados Unidos (país-sede)

- México (país-sede)

- Canadá (país-sede)

- Argentina (América do Sul)

- Japão (Ásia)

- Austrália (Ásia)

- Coreia do Sul (Ásia)

- Uzbequistão (Ásia)

- Irã (Ásia)

- Jordânia (Ásia)

- Nova Zelândia (Oceania)