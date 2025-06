Brasil vence primeira com Ancelotti e assegura presença na Copa do Mundo

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu segundo jogo à frente da seleção brasileira, Carlo Ancelotti conquistou sua primeira vitória. Mais do que isso: o triunfo por 1 a 0 sobre o Paraguai, na noite de terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo, confirmou a classificação da equipe canarinho para a Copa do Mundo de 2026.

Depois da derrota da Venezuela para o Uruguai, por 2 a 0, em partida que começou cerca de uma hora e meia antes de a bola rolar em Itaquera, bastava à formação brasileira vencer seu compromisso para alcançar a meta.

Agora em terceiro na tabela das Eliminatórias, com 25 pontos somados, o Brasil abriu sete de vantagem sobre a Venezuela, que está em sétimo lugar, na zona de repescagem, a duas rodadas do fim do certame.

Não foi fácil. O Paraguai adotou em São Paulo uma forte retranca, buscando o empate que o classificaria para o Mundial. Diferentemente do que apresentou na estreia do técnico italiano, no empate sem gols com o Equador, o Brasil teve inteligência para encontrar alternativas ofensivas e foi bem persistente até chegar à vitória.

O treinador mexeu na equipe para destravar um futebol mais envolvente. Com a volta de Raphinha, que retornou de suspensão e teve a companhia de Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vinicius Junior, a seleção brasileira passou boa parte do jogo no ataque, rodando a bola, até abrir os espaços na defesa paraguaia.

Embora tenha criado poucas chances claras no primeiro tempo, conseguiu abrir o placar aos 43 minutos, quando Matheus Cunha roubou a bola e a carregou antes de servir Vinicius Junior, que fez o desvio na pequena área.

O gol foi fundamental para manter a exigente torcida paulista ao lado do time. Mais de 45 mil estiveram no estádio a despeito do frio de 13º C. Os presentes tentaram ajudar o time fazendo pressão contra a cera adversária.

A vantagem obrigou o Paraguai a se expor um pouco mais. Os próprios paraguaios se arriscaram mais na frente. O Brasil, contudo, conseguiu controlar o jogo e manter a vantagem para ficar com a vitória.

Inaugurado em 2014 e palco da abertura da Copa do Mundo daquele ano, o estádio do Corinthians também foi o local em que o Brasil selou sua classificação para os dois últimos Mundiais.

Na jornada até a Copa de 2018, na Rússia, a vaga foi assegurada após vitória sobre o próprio Paraguai, em março de 2017, por 3 a 0. Em 2021, o passaporte foi carimbado para o Mundial no Qatar após o triunfo por 1 a 0 sobre a Colômbia.

O jogo desta terça foi o sexto da seleção brasileira na Neo Química Arena, e a vitória manteve a equipe com 100% de aproveitamento no local. São, agora, quatro vitórias pelas Eliminatórias, uma pela Copa América de 2019 e uma na abertura do Mundial de 2014, sobre a Croácia, por 3 a 1.

A confirmação antecipada, com duas rodadas ainda a ser disputadas, dará a Ancelotti tranquilidade para fazer testes nos próximos jogos da seleção -algo raro nos últimos tempos.

Mesmo com a mudança no formato, com seis países classificando-se diretamente ao Mundial, a jornada irregular da seleção brasileira impediu que esse tipo de trabalho pudesse ser feito com mais tempo, como faz, por exemplo, a Argentina. Os atuais campeões mundiais garantiram vaga em março deste ano, na 14ª rodada, com goleada sobre o Brasil, por 4 a 1.

A derrota diante da Argentina marcou o fim da passagem de Dorival Júnior, demitido em 28 de março. A equipe nacional ficou quase dois meses sem comando até o acerto com Ancelotti, anunciado em 12 maio, tornando-se o quarto estrangeiro a dirigir o elenco. Estiveram antes no cargo o uruguaio Ramón Platero (1925), o português Joreca (1944) e o argentino Filpo Núñez (1965).

Nenhum deles, porém, chegou com o mesmo entusiasmo com o qual o italiano foi recepcionado. Desde a sua chegada, o ex-treinador do Real Madrid tem sido abraçado por torcedores e por boa parte da imprensa, sobretudo por seu sucesso no time espanhol -com 15 títulos conquistados, é o mais vitorioso treinador da história do clube.

Por isso a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), ainda sob o comando de Ednaldo Rodrigues, pouco antes de seu afastamento da presidência da entidade, topou pagar cerca de R$ 5 milhões por mês para contar com o italiano em seu corpo técnico. O substituto de Ednaldo, Samir Xaud, não mudou o plano.

O principal objetivo com o investimento é brigar pelo título da Copa do Mundo de 2026.