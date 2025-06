Neymar Jr. já aceitou proposta para renovar contrato com Santos

© Getty Images

Neymar Jr. já teria aceitado a proposta de renovação do Santos para ficar no Brasil, de acordo com a imprensa espanhola desta quarta-feira (11). O atacante termina o seu contrato atual no final deste mês de junho, mas o peixe já trabalhava em um novo vínculo há várias semanas.

Segundo adianta o jornalista Adrián Sánchez, o atleta irá ficar mais uns meses no clube onde se formou para continuar a recuperação rumo a Copa do Mundo de 2026.

Os representantes do jogador acreditam que esta é a melhor forma de continuar na mira de Carlo Ancelotti, de modo a ser convocado para o campeonato mundial no próximo ano.

O jogador já falou sobre a possibilidade de renovar pelo Santos, afirmando que "de zero a dez, é um sete" e que nasceu no Santos e quer "morrer ali".

Neymar fez, até ao momento, apenas 12 jogos desde que regressou a 'casa', tendo contribuído com três gols e três assistências em todas as competições, com várias lesões pelo meio.

