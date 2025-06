Ancelotti planeja descanso e análise de 70 jogadores até próximo jogo do Brasil

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de vencer o Paraguai nesta terça-feira (10) e conquistar sua vaga na Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira terá um longo período sem jogos até o próximo compromisso, em setembro, quando disputará as rodadas finais das Eliminatórias.

Até lá, o técnico Carlo Ancelotti pretende curtir um breve período de descanso, acompanhar a Copa do Mundo de Clubes e, por fim, analisar cerca de 70 jogadores.

''Primeiro, eu vou tirar férias. Não lembro a última vez que tirei férias. Depois, claro, vou acompanhar jogos do Mundial de Clubes. E, em terceiro, vou analisar cerca de 70 jogadores, assistir a jogos com brasileiros na Europa, na Arábia Saudita e em outros lugares'', afirmou o treinador.

O italiano manteve as portas abertas para Neymar. ''Ele pode jogar em várias funções, como no lugar de Matheus Cunha'', disse, fazendo referência ao responsável pela assistência para Vinicius Junior, autor do gol da vitória sobre o Paraguai.

O triunfo por 1 a 0 do Brasil, combinado com a derrota por 2 a 0 da Venezuela para o Uruguai, assegurou à seleção brasileira uma vaga antecipada no Mundial, que começará daqui a um ano.

Com 25 pontos, na terceira posição das Eliminatórias, a equipe canarinho abriu sete de vantagem para a Venezuela, que está em sétimo, na zona de repescagem, a duas rodadas do fim do certame. Com isso, na pior das hipóteses, a formação dirigida pelo italiano terminará o torneio classificatório na sexta posição, a última com vaga direta no Mundial.

Nas rodadas finais, a equipe verde e amarela vai enfrentar o Chile, como mandante, e a Bolívia, como visitante, ainda em locais indefinidos. Os confrontos estão previstos para as datas Fifa da primeira quinzena de setembro.

Com a classificação antecipada ao Mundial, Ancelotti poderá usar essas partidas para fazer testes antes de definir o elenco que vai levar para a competição que será sediada em conjunto por México, Canada e Estados Unidos.