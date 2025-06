Brasileirão será paralisado durante Mundial de Clubes; veja as datas!

© Getty Images

Copa do Mundo de clubes

A CBF anunciou que o Campeonato Brasileiro 2025 será interrompido por causa da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, para evitar conflitos nas agendas e sobrecarregar os clubes brasileiros.

De acordo com a confederação, a paralisação acontece após a realização da 12ª rodada do Brasileirão, marcada para esta quinta-feira, dia 12 de junho.

A competição mundial da FIFA, ocorrerá nos Estados Unidos, entre 14 de junho e 13 de julho. O Brasileirão retorna dia 12 de julho, véspera da final da Copa do Mundo de Clubes. Caso algum clube brasileiro vá para a final, a partida que seria disputada no retorno do Brasileirão será adiada.

Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras são os quatro representantes do Brasil no Mundial de Clubes 2025.

