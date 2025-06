Jogador que teve protocolo de morte cerebral recebe alta hospitalar

© Reprodução- Instagram

O jogador Pedro Severino, de 18 anos, recebeu alta hospitalar após passar 96 dias internado devido a um grave acidente de carro no interior de São Paulo. O atleta, que havia acabado de assinar contrato com o Bragantino, estava em um veículo conduzido por um motorista particular na madrugada de 4 de março, a caminho do centro de treinamento do time. O carro colidiu com a traseira de um caminhão após o motorista dormir ao volante. Enquanto o condutor e outro jogador tiveram ferimentos leves, Pedro enfrentou uma longa batalha pela vida.

Após o acidente, Pedro foi levado a um hospital em Americana, onde chegou a ter o protocolo de morte cerebral iniciado. Entretanto, um reflexo de tosse durante a retirada da sedação fez com que o procedimento fosse interrompido, levando a família a transferi-lo para Ribeirão Preto. Na nova unidade, ele passou por duas cirurgias, deixou a ventilação mecânica e foi transferido para o quarto no final de março, marcando o início de sua recuperação fora da UTI.

A evolução clínica de Pedro foi acompanhada de perto por familiares, amigos e fãs. Durante sua internação, o jogador acenou para uma vigília organizada por conhecidos, sinalizando sinais de melhora. A cena foi um marco na recuperação do jovem, que chegou a se levantar com o auxílio da família para ir até a janela.

Agora de volta para casa, Pedro Severino inicia uma nova etapa em sua recuperação. O atleta segue sob cuidados médicos e fisioterápicos, mas sua alta representa um capítulo promissor em sua trajetória, que foi interrompida por um dos momentos mais difíceis de sua vida.

