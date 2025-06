Cafu entrega camisa da Seleção ao papa Leão 14 em encontro no Vaticano

© Getty Images

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Leão 14 recebeu nesta quarta-feira (11) um presente especial vindo do Brasil: uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Cafu, ex-lateral-direito e capitão do time que conquistou o pentacampeonato mundial em 2002. O encontro ocorreu durante uma audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, como parte das celebrações do Ano Santo da Igreja Católica.

"Com respeito e carinho, do capitão Cafu", dizia a dedicatória escrita no uniforme entregue ao pontífice, que se mostrou sorridente ao lado do ex-jogador. O vídeo do momento foi publicado pelo Vatican News, órgão oficial de comunicação da Santa Sé.

Cafu está em Roma participando do Jubileu dos Esportistas, evento voltado a atletas e profissionais do esporte dentro da programação do Ano Santo. Em seu perfil no Instagram, ele comemorou o encontro com o papa: "Um momento especial em um dia especial para nossa Seleção Brasileira. Somos a única nação presente em todas as Copas do Mundo e agora com a benção para seguirmos rumo ao Hexa".

Além da camisa, outro presente brasileiro também chegou às mãos de Leão 14. Mariah Morais, noiva de Cafu, entregou ao pontífice um exemplar do livro "Depois do Depois", de sua autoria. A obra trata do acolhimento de pessoas divorciadas pela Igreja Católica, um tema frequentemente debatido dentro da instituição.

"Nem em meus sonhos... O papa pegou meu livro e consegui falar da importância do acolhimento das igrejas às pessoas divorciadas", escreveu Mariah nas redes sociais. "Um dia especial."

A conexão do papa com o esporte é antiga. Leão 14, que praticou tênis na juventude, costuma se mostrar próximo de atletas e já se manifestou diversas vezes sobre o papel social do esporte na formação de valores como respeito, disciplina e solidariedade.