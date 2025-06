Gerson aceita proposta do Zenit, e Flamengo aguarda pagamento para selar negócio

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gerson já tomou sua decisão e disse "sim" para a sedutora proposta do Zenit. Para que a transferência seja concluída, porém, resta aos russos pagarem os 25 milhões de euros (R$ 159 milhões), algo que ainda não aconteceu.

O Zenit deverá realizar o pagamento após a Copa do Mundo de Clubes. Gerson está relacionado para a delegação que embarca na noite desta quarta (11) para os Estados Unidos. A informação inicial do aceite foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.

O Flamengo exige que o pagamento seja feito à vista. Se isso acontecer, Gerson está automaticamente vendido para o Zenit mesmo se o clube carioca não quiser, de acordo com as regras da Fifa.

Os 25 milhões de euros estipulados foram uma redução em relação à multa rescisória anterior, que era de 200 milhões de euros. Essa mudança aconteceu na renovação de contrato com o volante no início deste ano, quando ambos os lados cederam em suas pedidas.

O estafe de Gerson trata a proposta financeira como irrecusável para o jogador. Já o Flamengo avalia que, para o clube, o negócio também é bom, levando-se em consideração os 28 anos do atleta.

Gerson chegou a ficar em dúvida por conta da seleção brasileira. A Rússia sofre sanções políticas em função da guerra com a Ucrânia, o que faz com que os clubes sejam proibidos de participar de torneios internacionais. Os poucos jogos e a visibilidade reduzida são vistos como algo que o deixa mais distante do elenco do técnico Carlo Ancelotti. O volante, porém, acredita estar diante do último grande contrato da carreira.

O Flamengo entende que tem direito a receber uma indenização de Gerson caso o volante se transfira. O valor é de cerca de R$ 40 milhões e é referente aos direitos de imagem. O UOL apurou que o clube pretende se posicionar publicamente sobre isso caso o pagamento seja feito.