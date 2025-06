Filipe Toledo cai após julgamento polêmico; Italo também é eliminado

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil se despediu de dois nomes fortes nas oitavas de final da oitava etapa do Circuito Mundial de Surfe da WSL. Nesta quarta-feira, Filipe Toledo e Italo Ferreira deram adeus à disputa em Trestles, nos Estados Unidos, em baterias intensas, decididas nos detalhes. E, no caso de Filipe, com muita controvérsia.

Atual bicampeão mundial e com histórico dominante na onda californiana, Filipe Toledo encarou o norte-americano Griffin Colapinto, surfista local de Trestles, em uma das baterias mais aguardadas do dia. E começou do jeito que a torcida brasileira esperava: afiado, preciso e agressivo.

Antes mesmo de Griffin pegar sua primeira onda, Filipe já havia carimbado um 8.00 e um 7.50 -resultado de uma combinação de manobras modernas, com bastante fluidez e progressividade. Mas o norte-americano cresceu na segunda metade da bateria, colando no placar com 7.90 e 7.07, acirrando a disputa.

A polêmica, no entanto, veio nos minutos finais.

Faltando menos de quatro minutos, Griffin, que não tinha a prioridade, pegou uma onda que Filipe optou por deixar passar. A escolha quase custou caro. O norte-americano encaixou boas rasgadas e uma finalização sólida, mas sem grandes destaques técnicos. Precisava de 7.61 para virar - levou 7.57. Por pouco.

Menos de um minuto depois, os dois ainda tiveram uma última chance. Filipe veio forte: atacou a onda com velocidade e completou um aéreo com rotação completa, cravando 8.30 e fechando sua somatória em 16.30.

A resposta de Griffin foi uma sequência de manobras mais tradicionais, com forte finalização, mas sem a mesma ousadia. Mesmo assim, os juízes enxergaram sua performance como superior, anotaram 8.93 e decretaram a eliminação do brasileiro.

ITALO ERRA E DÁ ADEUS

Quem também se despediu em uma bateria de alto nível foi Italo Ferreira. O campeão olímpico enfrentou o australiano Joel Vaughan e parecia no controle da disputa até os momentos finais.

Com um 8.37 e um 7.83, Italo liderava com boas manobras e um aéreo de rotação que empolgou.

Faltando pouco mais de dois minutos, o brasileiro, no entanto, cometeu um erro estratégico: escolheu a onda errada para bloquear o adversário, deixando a prioridade escapar.

Na sequência, o australiano veio sozinho em uma onda limpa da série, acertou um grande aéreo e completou com força no inside. A virada veio com um 8.57, somado ao 8.30 anterior.