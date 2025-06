Dirigente atualiza a situação do meia Coutinho no Vasco

© Getty Images

O CEO do Vasco, Carlos Amodeo, trouxe atualizações sobre a possível renovação de contrato de Philippe Coutinho com o clube carioca. Amodeo revelou que as negociações com o representante do jogador já foram iniciadas.

Atualmente emprestado pelo Aston Villa, Coutinho chegou ao Vasco em agosto de 2024 e tem contrato com o clube até o final deste mês. No entanto, o jogador ainda possui vínculo com o time inglês até junho de 2026. O dirigente expressou confiança na permanência do meia-atacante. “Nós falamos sobre isso, eu tive a oportunidade de falar que nós queremos a manutenção do Philippe Coutinho. Ele é um atleta que vem se readaptando cada vez mais ao futebol brasileiro e as exigências do calendário”, afirmou.

Amodeo detalhou que as conversas com o empresário de Coutinho visam um novo contrato que possibilite a sua continuidade no Vasco após a pausa para o Mundial de Clubes. “A gente já tem tratativas iniciadas com o seu representante para conduzirmos esse processo de um novo contrato. E a gente espera que isso aconteça naturalmente e que na volta da competição ele já esteja com um novo contrato firmado conosco”, explicou o dirigente.

