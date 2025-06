Sem Neymar, Santos leva empate-relâmpago, mas vence Fortaleza e sai do Z4

© Getty Images

RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi com drama, teve baque, mas o Santos vai para a pausa para o Mundial fora do Z4. Fora de casa, o Peixe abriu 2 a 0, viu o Fortaleza buscar o empate-relâmpago, mas contou com a sorte no fim para vencer o rival por 3 a 2, pela 12ª rodada do Brasileiro.

O quarteto santista sem Neymar funcionou no primeiro tempo. Barreal abriu o placar com passe de Rollheiser, e Guilherme ampliou após ajeitada de Tiquinho. O atual contrato de Neymar com o Santos vai até o final do mês, portanto, mesmo suspenso, esta pode ter sido a última partida do time com ele no elenco.

O Fortaleza reagiu no segundo tempo com "choque duplo" Pikachu. O atacante deixou tudo igual com dois pênaltis cobrados em três minutos.

A sorte ajudou o Santos no final. Rollheiser soltou o pé e viu a bola explodir na trave e bater nas costas de João Ricardo para definir o placar.

O resultado tirou o Santos do Z4. O Peixe foi aos 11 pontos e assumiu a 14ª colocação. O Fortaleza, por outro lado, se manteve com 10 e aparece na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Santos e Fortaleza só voltam a jogar em julho, após o Mundial de Clubes, e com clássicos. O Peixe recebe o Palmeiras, e o Leão do Pici encara o Ceará. Os jogos pela 13ª rodada do Brasileirão ainda não têm data e horário definidos pela CBF.

COMO FOI O JOGO

O Fortaleza pressionou, mas o Santos foi letal no primeiro tempo. Em casa, o Leão do Pici começou em cima e criou chances claras de marcar, porém não foi efetivo. O Peixe, por sua vez, subiu duas vezes ao ataque e não perdoou. Barreal e Rollheiser combinaram bem para o primeiro gol, e Tiquinho e Guilherme trabalharam com precisão no lance do segundo tento.

Pênaltis - e Pikachu - mudam cenário, mas sorte ajuda o Santos. O Fortaleza voltou ainda mais ofensivo no segundo tempo, e o Santos se fechou cada vez mais. Brazão ajudou o Peixe com boas defesas, mas não foi suficiente. Pikachu entrou iluminado, anotou dois gols de pênalti seguidos - um deles sofrido por ele mesmo - e deixou tudo igual. O Santos acusou o golpe e ficou acuado. Brazão salvou o Peixe de uma virada e viu João Ricardo não ter a mesma sorte do outro lado. O goleiro do Fortaleza tentou salvar chute de Rollheiser, mas viu ela bater nas suas costas e definir o placar.

FORTALEZA

João Ricardo; Brítez, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Martínez (Calebe) e Pochettino; Breno Lopes (Lucca Prior), Marinho (Yago Pikachu) e Deyverson (Lucero). T.: Juan Pablo Vojvoda

SANTOS

Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza (Zé Ivaldo); Zé Rafael (João Schmidt), Diego Pituca (Gabriel Bontempo) e Rollheiser; Barreal (Deivid Washington), Guilherme e Tiquinho Soares (Thaciano). T.: Cléber Xavier

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Barreal (15'/1°T), Guilherme (41'/1°T), Yago Pikachu (25'/2°T), Yago Pikachu (29'/2°T), João Ricardo (contra, 46'/2°T)

Cartões amarelos: Rollheiser (SAN), Marinho, Bruno Pacheco, David Luiz, Zé Welison (FOR)