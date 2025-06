Copa do Mundo de Clubes começa com PSG e Manchester City favoritos

© Getty Images

LUCAS BOMBANA

SÃO APULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob um inédito e expandido formato, a nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa (Federação Internacional de Futebol) que começa no próximo sábado (14), nos Estados Unidos, segue tendo os gigantes europeus como os grandes favoritos na disputa, mesmo com seus jogadores desgastados pelo fim da temporada e a ausência dos atuais campões das principais ligas locais.

Os sul-americanos, em um segundo escalão junto com times da América do Norte, da Ásia e da África, têm como primeira ambição passar da fase de grupos, para então mirar saltos maiores na competição.

Campeão da Champions League com uma vitória avassaladora contra a Inter de Milão, o PSG (Paris Saint-Germain) de Luis Enrique desponta como o maior favorito para ficar com a taça de campeão.

Ao menos é o que indicam as projeções do supercomputador da Opta Analyst, empresa especializada em estatísticas esportivas. De acordo com os cálculos, que levaram em conta cerca de 10 mil simulações, o time de Paris tem 18,5% de chances de levantar o caneco.

O atual campeão francês, contudo, não deve contar com o atacante Ousmane Dembélé nas primeiras partidas do torneio.

Artilheiro da equipe na Champions e no campeonato francês e cotado para a Bola de Ouro, Dembélé sofreu lesão na coxa esquerda na derrota da França para a Espanha nas semifinais da Liga das Nações, mas viajou com a delegação e terá a situação monitorada pelo departamento médico.

Mesmo sem seu principal jogador, o PSG ainda conta com nomes em campo com capacidade de desequilibrar, caso do jovem atacante ambidestro Désiré Doué, 20, autor de dois gols na final contra a Inter e eleito o melhor do jogo, e do lateral-esquerdo Nuno Mendes, 22, que brilhou na conquista da Liga das Nações com Portugal.

Ao lado deles, há atletas com bem mais rodagem como o zagueiro e capitão Marquinhos, 31, o goleiro italiano Donnarumma, 26, e o lateral-direito marroquino Hakimi, 26.

O Manchester City, de Pep Guardiola, vem logo atrás nas estatísticas da Opta, com 17,8% de probabilidade de se sagrar campeão.

O status foi conquistado muito mais pelo retrospecto dos últimos anos do que pelo desempenho dos Citizens na temporada passada.

Isso porque o time inglês não levantou nenhuma taça na temporada 2024/2025. Na Premier League, após alcançar o tetracampeonato inédito, o City viu o Liverpool de Arne Slot interromper sua hegemonia, terminando em terceiro e garantido vaga na próxima Champions League apenas na última rodada.

No principal torneio de clubes da Europa, caiu precocemente para o Real Madrid ainda nas oitavas de final.

Para a disputa nos Estados Unidos, além de contar com o retorno do meia Rodri, que ficou quase oito meses de molho devido a uma grave lesão, o time de Manchester também trouxe novos reforços. Chegaram o lateral Rayan Aït-Nouri, destaque do Wolverhampton, e o meia Tijani Reijnders, eleito o melhor da posição com o Milan no Italiano.

A principal contratação, no entanto, foi a joia francesa Rayan Cherki, meia-atacante driblador de 21 anos formado na base do Lyon e apontado como sucessor do belga Kevin De Bruyne, que deixou o clube rumo ao Napoli.

Bayern de Munique, Inter de Milão, Real Madrid e Chelsea vêm na sequência entre as equipes com maior probabilidade de ficar com o título. Eles têm 12,8%, 12,3%, 9,8% e 8,4% de chances, respectivamente, conforme as projeções da Opta.

Dos quatro, o time alemão é o único atual campeão da liga local. Sob o comando de Vincent Kompany, o Bayern conquistou a Bundesliga com duas rodadas de antecedência, retomando o título das mãos do Leverkusen.

Apesar do amplo domínio na Alemanha -o Bayern foi campeão em 12 das últimas 13 edições da Bundesliga-, a equipe tem como desafio retomar o protagonismo no futebol europeu. Sua última final de Champions foi na temporada 2019/20, quando derrotou o PSG.

Para isso, os alemães contam com os gols de Harry Kane. O atacante da seleção inglesa foi o artilheiro do time na temporada, com 38 gols em 46 partidas, conquistando o primeiro título da carreira aos 31 anos.

A Inter de Milão, por sua vez, tenta recolher os cacos após uma temporada em que bateu na trave nas principais competições e acabou sem título.

Além da dura derrota para o PSG na Champions, a Internazionale também ficou com o vice no Italiano, após protagonizar uma acirrada disputa com o Napoli -o time de Nápoles se sagrou campeão nacional somente na 38ª e última rodada, com apenas um ponto de vantagem.

O time milanês já havia ficado com o vice também na Supercopa da Itália, ao levar a virada contra o Milan depois de abrir 2 a 0.

Os italianos ainda sofreram uma baixa importante com a saída do técnico Simone Inzaghi, que rumou para o saudita Al Hilal. Para o seu lugar chegou o ídolo do clube Cristian Chivu, que inicia a reconstrução tendo como um dos pilares o argentino Lautaro Martínez, que marcou 22 gols em 49 jogos.

Na mesma toada, o Real Madrid teve uma temporada que não deixou saudades na Espanha. Os merengues perderam todos os confrontos contra o rival de Barcelona e viram o time catalão ficar com os títulos do Espanhol e da Supercopa da Espanha.

Com a temporada aquém das expectativas levando à saída de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o clube de Madri chega ao Mundial sob o comando técnico de Xabi Alonso. O clube também se reforçou com o lateral-direito Alexander-Arnold, do Liverpool, e espera colher os primeiros frutos de um ataque formado por Vinicius Junior, Rodrygo, Bellingham e Mbappé.

O Chelsea, por sua vez, fez uma temporada sem grande brilho na Premier League, encerrando apenas em quarto na tabela de classificação, mas conseguiu um título de consolação ao bater o Real Betis por 4 a 1, de virada, na decisão da Conference League. O destaque do time comandado por Enzo Maresca é o atacante inglês Cole Palmer, artilheiro da equipe com 15 gols em 46 partidas.

Entre os brasileiros no páreo, Palmeiras e Flamengo aparecem com 0,3% de chances de serem campeões, conforme as contas da Opta.

Vice-estadual contra o Corinthians e quarto colocado até a 11ª rodada do Brasileiro, antes da pausa para a Copa, o alviverde é considerado o brasileiro com mais chances de vencer o confronto contra os europeus na fase de grupos. O time de Abel Ferreira pega na estreia o Porto, terceiro colocado na liga portuguesa, bem atrás dos líderes Sporting e Benfica.

A competição também marca a despedida de Estêvão, que deve formar o ataque titular ao lado de Vitor Roque e Paulinho.

Campeão carioca em cima do Fluminense e líder do Brasileiro antes da pausa, o Flamengo também pode ter a despedida do meia Gerson, que interessa ao Zenit, da Rússia. Por outro lado, o elenco rubro-negro ganha o reforço do volante ítalo-brasileiro Jorginho, que chega após uma carreira bem-sucedida na Europa.

O técnico Filipe Luís ainda precisa definir a situação de Bruno Henrique, após o atacante ser denunciado pelo MP-DF (Ministério Público do Distrito Federal) pelos crimes de estelionato e fraude esportiva.

Já o Botafogo, atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, e o Fluminense, têm 0% de chance de ficar com o título mundial, segundo as projeções da Opta.

Sexto colocado no Brasileiro, o time de General Severiano teve um início de ano que deixou os torcedores frustrados, com a perda de peças importantes e uma campanha sofrível no estadual. Para o Mundial, a equipe se reforçou com os atacantes Arthur Cabral, vindo do Benfica, e Joaquín Correa, da Inter de Milão.

Vice-estadual e quinto colocado no nacional, o Fluminense deposita a esperança de gols no retorno do atacante Germán Cano, artilheiro do clube na temporada, com 14 gols em 23 jogos, e fora de ação desde meados de abril devido a uma lesão. O Tricolor das Laranjeiras também se reforçou com a chegada do venezuelano Soteldo, com quem o técnico Renato Gaúcho já trabalhou no Grêmio.