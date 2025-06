City ignora acusações de fairplay financeiro e 'arrasa' mercado em 2025

© Getty Images

Pep Guardiola exigiu que o Manchester City promovesse uma revolução no elenco — e a resposta veio com força. Em apenas seis meses deste ano de 2025, o clube inglês já gastou mais de 300 milhões de euros em contratações, ignorando as 130 acusações de violação do fair play financeiro que enfrenta.

O jornal espanhol MARCA fez, nesta sexta-feira, um levantamento de como o City tem se movimentado no mercado de transferências — e isso antes mesmo da principal janela, a do verão europeu.

Em janeiro, o Manchester City investiu 218 milhões de euros para contratar Marmoush (75), Nico González (60), Khusanov (46), Vitor Reis (37) e Juma Bah (6).

A esse valor ainda se somaram mais 128,3 milhões de euros durante a janela extraordinária de transferências promovida pela FIFA, entre os dias 1 e 10 de junho, voltada exclusivamente para os clubes que vão disputar o Mundial de Clubes reforçarem seus elencos.

Hugo Viana, diretor esportivo, entrou em ação e garantiu as chegadas de Bettinelli (sem custo), Aït-Nouri (36,8), Cherki (36,5) e Tijjani Reijnders (55). Somando tudo, o Manchester City já investiu impressionantes 346,3 milhões de euros — apenas nos primeiros seis meses do ano.

