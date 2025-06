Filha de Gerson sofre ataques após rumores de saída do Flamengo

© Getty Images

A negociação entre Gerson e o Zenit, da Rússia, tem gerado forte polêmica no Flamengo, com reflexos preocupantes. A filha do jogador, Giovanna, de 9 anos, tornou-se alvo de ataques nas redes sociais, o que levou sua mãe, Greice Gonçalves, a se pronunciar e pedir respeito. “Giovanna é só uma criança! A partir do momento que tudo isso começa a afetar minha filha, eu entendo que é hora de parar!”, escreveu Greice em uma rede social da menina, que foi posteriormente restrita a seguidores.

No embarque para o Mundial de Clubes, realizado no Rio, Gerson enfrentou protestos e xingamentos por parte de torcedores. A situação ocorre em meio à possibilidade de transferência para o Zenit, que informou estar disposto a pagar a multa rescisória do jogador, estipulada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 159 milhões). Apesar disso, a proposta ainda não foi formalizada.

A diretoria do Flamengo mantém-se firme na exigência do pagamento integral da multa, que deverá ser feito à vista para que o volante seja liberado. Além disso, o clube aguarda que Gerson comunique oficialmente sua decisão, mas, até o momento, o jogador segue cumprindo suas obrigações contratuais e viajou para disputar o torneio com o restante do elenco.

O caso tem levantado debates sobre os limites da rivalidade e o impacto das redes sociais nas famílias de jogadores. Enquanto aguarda uma definição sobre o futuro de Gerson, o Flamengo concentra suas atenções no Mundial de Clubes, sem desviar o foco dos compromissos esportivos.

