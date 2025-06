Quem é Jô, ex-jogador preso de novo por não pagar pensão

© Divulgação / Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preso no Aeroporto de Guarulhos por não pagar pensão, o ex-atacante Jô foi para a cadeia mais uma vez no período de um ano.

O próprio advogado do atleta, Guilherme Motai, confirmou a detenção em vídeo publicado nas redes sociais. "Tínhamos ciência do mandado de prisão em razão do não pagamento de pensão alimentícia. Esse não pagamento decorre de uma situação financeira que é irreal", disse.

"Não condiz com a realidade do ex-jogador. Ele não foge da sua responsabilidade, porém essa responsabilidade tem que ser adequada à sua realidade", afirmou.

No ano passado, Jô já havia sido preso por não pagar pensão e passou uma noite na cela. Ele estava em uma cadeia anexa ao 2º DP de Campinas. O alvará de soltura foi expedido pela Justiça da Bahia, que confirmou a quitação do débito.

Jô tem oito filhos reconhecidos, seis deles fora de seu então casamento. O processo que o levou à prisão corre em segredo de Justiça por envolver um menor de idade. A ação mais recente foi movida pela influenciadora Maiara Quiderolly, mãe de um dos filhos dele.

O atacante de 38 foi um jogador com história marcante no Corinthians e no Atlético-MG, onde ganhou a Libertadores de 2013 sendo protagonista. Ele disputou a Copa do Mundo no Brasil no ano seguinte. Seu casamento de 16 anos terminou após a descoberta da mais recente gravidez de Maiara.

O ex-atleta passou por clubes como CSKA Moscou (RUS), Manchester City (ING), Everton (ING) e Galatasaray (TUR). Seu último time foi o Itabirito (MG).