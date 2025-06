Real Madrid anuncia contratação de ‘novo Lionel Messi’

© Getty Images

O River Plate anunciou, nesta sexta-feira, que Franco Mastantuono será jogador do Real Madrid, após a cláusula de rescisão no valor de 63,2 milhões de euros ter sido acionada na última quarta-feira.

Com apenas 17 anos, o jovem meio-campista argentino assinou contrato válido até 2031 e parte rumo à Espanha, onde terá que lutar por uma vaga nas escolhas iniciais de Xabi Alonso.

Revelado pelo River Plate e anteriormente cogitado pelo Benfica, Franco Mastantuono é considerado um dos grandes talentos da nova geração do futebol argentino. Ele já foi convocado para a seleção principal neste mês de junho e entrou em campo como suplente na recente vitória por 1 a 0 sobre o Chile, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, tornou-se o jogador mais jovem da história a estrear pela seleção principal da Argentina.

O início meteórico no futebol argentino rendeu ao jogador o apelido de “novo Messi” por parte de alguns torcedores do River. Comparações com Diego Maradona também marcaram o entusiasmo em torno de seu desempenho nos últimos meses.

Por sua vez, o Real Madrid garante o terceiro reforço para a próxima temporada, após já ter concretizado as contratações de Dean Huijsen (ex-Bournemouth) e Trent Alexander-Arnold (ex-Liverpool).

Leia Também: Corinthians desfalcado arranca empate do Grêmio com golaço de Bidon