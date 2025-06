Mundial tem ingressos disponíveis para todos os jogos a um dia de abertura

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de Clubes começa neste sábado (13), e apesar dos esforços da Fifa para encher os estádios, há ingressos disponíveis para todas as partidas do torneio, que acontece nos Estados Unidos, segundo a plataforma oficial de vendas.

Há entradas disponíveis para a maioria dos setores do Hard Rock Stadium, em Miami, palco da abertura do torneio. É possível comprar ingressos para Al-Alhy e Inter Miami a partir de 59 dólares (R$ 326,75), segundo a plataforma de vendas Ticketmaster.

O jogo de abertura permite uma compra de um "pacote" com até dez ingressos, todos na mesma fileira e lado a lado. A partida será neste sábado, às 21h (de Brasília).

O cenário se repete nas estreias dos brasileiros, com entradas a partir de 26 dólares (R$ 144,00) para a partida entre Flamengo e Espérance. O bilhete mais barato para Palmeiras e Porto é de 41 dólares (R$ 227,1), enquanto o de Botafogo e Seattle Sounders é de 42 dólares (R$ 232,6).

Também é possível comprar ingressos para a grande final, mas há mais concorrência e os preços são bem mais altos. Já há setores esgotados para a partida no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e os ingressos custam a partir de 715 dólares (R$ 3.959,8).

A plataforma oficial de vendas também permite a venda para as demais partidas do Mundial. Até o momento, não há jogos com ingressos esgotados.

Apesar do cenário, o presidente da Fifa Gianni Infantino se mostrou otimista: "Não queremos ver estádios vazios. Acredito que os estádios estarão bem cheios", afirmou em entrevista à AFP.

A entidade, inclusive, abaixou o preço das entradas para tentar aumentar a procura. A Fifa também reembolsou torcedores que haviam comprado os bilhetes antes do reajuste nos valores.

Além disso, a Fifa está alterando a localização de alguns ingressos para melhorar a imagem que será transmitida pela TV, informou Danilo Lavieri. Em outras palavras, torcedores que comprou bilhetes mais baratos e em setores superiores do estádio estão sendo remanejados -sem custo adicional- para os locais mais centrais e que, teoricamente seriam mais caros.