Arthur Cabral justifica troca de Benfica por Botafogo e revela "vergonha"

Arthur Cabral foi formalmente apresentado como reforço do Botafogo, este sábado (14), já durante entrada da equipe no Mundial de Clubes, tendo justificado o momento da sua saída do Benfica, para além de dar conta da "vergonha" que sentiu quando percebeu que demorou uma semana a responder... ao treinador Renato Paiva.

"Eu vim para o Botafogo pelo grande projeto. É uma grande equipe. Poder disputar o Mundial de Clubes e outros títulos pesa muito para qualquer atleta. Quero honrar essa camisa e ser campeão. Quero retribuir toda a confiança", começou dizendo, em declarações citadas no 'Ge'.

"O Renato chegou a me mandar uma mensagem, sim. É até engraçado porque demorei uma semana para vê-la [risos]. Fiquei envergonhado para responder depois, mas respondi e ele entendeu o motivo de eu não ter visto a mensagem. Me disse que realmente queria um jogador com as minhas características e que já me acompanhava há muito tempo, desde o Basileia", contou o atleta.

"Tudo aquilo coincidiu com o dia da minha viagem, quando já tinha acabado o campeonato do Benfica. Aconteceu muita coisa junta e foi uma viagem longa. A mensagem se perdeu e só depois quando andei vendo as conversas antigas é que me questionei que número era aquele... Sem foto, sem nada. Depois percebi que era o mister Renato Paiva [risos]", finalizou.

Vale lembrar que Arthur Cabral despediu-se do clube português ao fim de duas temporadas, com um total de 18 gols em 77 jogos, a troco de 12 milhões de euros (cerca de 66 milhões de reais), embora tenha sido contratado pelas águias à Fiorentina por 20 milhões.

