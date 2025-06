Santos economiza mais de R$ 2 mi na folha e vai usar dinheiro para reforços

© Reprodução / Twitter

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos economizou mais de R$ 2 milhões na folha salarial e quer usar esse dinheiro para reforços. O Santos vendeu Soteldo para o Fluminense e viu as saídas de Furch e Leo Godoy nas últimas semanas. Furch pediu rescisão do contrato, enquanto Godoy foi vendido pelo Athletico ao Independiente.

A saída do trio representa cerca de R$ 2 milhões por mês a menos. O maior salário era o de Furch: R$ 1,3 mi. O argentino irá à Justiça contra o clube.

O Santos quer utilizar esse valor para contratações. A prioridade é trazer atletas livres, por troca ou empréstimo.

O Santos procura zagueiro, lateral-direito, volante e atacante de velocidade. As negociações são conduzidas pelo novo executivo de futebol Alexandre Mattos.

Algumas conversas estão em andamento, mas ainda não avançaram. São os casos do lateral-direito Mayke (Palmeiras), do zagueiro Adryelson (Lyon) e do volante Willian Arão.

Mattos tem fama de "gastão", mas sabe da restrição orçamentária do clube. A intenção é trazer contratações pontuais sem grande investimento.