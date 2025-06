Abel cita preocupação com gramado de jogo do Palmeiras no Mundial e ironiza

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, não escondeu a preocupação com o estado do gramado do MetLife Stadium, que vai receber a estreia do alviverde no Mundial de Clubes contra o Porto. Ele chegou a ironizar o assunto na entrevista coletiva, realizada logo após o reconhecimento da equipe no local.

"O gramado foi algo que me preocupou um pouco. Parece que os gramados andam sempre atrás de mim...", disse Abel Ferreira.

De sintético para natural

O campo do MetLife Stadium, até então sintético, recebeu grama natural para a competição. O local ganhou um novo piso nas últimas semanas justamente pelo fato de ser uma das sedes do Mundial.

A troca foi feita para cumprir uma exigência da Fifa, que organiza torneios apenas em estádios que tenham grama natural.

O Palmeiras está acostumado a atuar no sintético do Allianz Parque. A equipe, no entanto, atua longe de campos artificiais quando é visitante na maior parte dos jogos no Brasil.

O que mais Abel falou?

Expectativa para o Mundial.

"O Palmeiras chega aqui porque ganhou títulos, como a Libertadores. Acima de tudo, vamos com muita ambição e vontade de estar entre os melhores."

Ansiedade.

"A impressão é boa, vamos ver como vai estar amanhã o estádio. [...] Que seja, acima de tudo, um grande evento e que todas as equipes se respeitem. Que seja um prazer desfrutar desta competição."