Copa do Mundo de Clubes começa com show de pirotecnia e música latina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes de a bola rolar neste sábado (14), o gramado do Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida), recebeu a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, uma "viagem emocionante e inesquecível" celebrando a união, de acordo com o órgão máximo do futebol.

Sob o tema "Uma Nova Era Começa", a festa produzida pelo Balich Wonder Studio teve percussionistas, dançarinos, músicos e um coral de 30 pessoas em uma apresentação embalada por ritmos latinos e iluminada por fogos de artifício.

Vikina e Richaelio, dois jovens músicos da Flórida, cantaram sobre como "o futebol une o mundo", apesar de os Estados Unidos viverem uma crise de imigração, com forças policiais federais perseguindo migrantes regulares e irregulares.

Também se apresentaram os rappers French Montana e Swae Lee, apresentaram seu hit "Unforgettable".

Vídeos homenagearam as torcidas dos 32 clubes participantes e fãs de futebol de todo o mundo, além de destacar a turnê do troféu da Copa de Clubes pelas 11 cidades-sede nos Estados Unidos.

Ao final, 32 estudantes da Miami-Dade College, cada um representando um dos clubes no torneio, entraram em campo e colocaram o brasão de seu time no emblema da Fifa, representando "união global e competição", segundo a entidade.

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa terá 63 partidas até 13 de julho. Na fase inicial, oito grupos com quatro times cada um –os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final. Quatro equipes representam o Brasil: Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense.