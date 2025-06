Com Messi apagado, Al Ahly e Inter Miami empatam na abertura da Copa do Mundo de Clubes

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de Clubes da Fifa começou no 0 a 0 com na noite deste sábado (14) com um jogo estrelado: o Inter de Miami do argentino Lionel Messi entrou em campo -com os jogadores sendo anunciados um a um pelo microfone- contra o egípcio Al Ahly, campeão africano do ano passado. A partida foi disputada no Hard Rock Stadium, em Miami.

A partida abriu o campeonato, uma versão repaginada e expandida do Mundial de Clubes. As diferenças são várias, a começar pelos 32 times participantes jogando numa fase de grupos. A cerimônia de abertura musical e pirotécnica, à la Olimpíadas, também diferenciou os campeonatos.

No primeiro tempo, o Al Ahly dominou a partida. O ataque do time egípcio foi mais rápido e mais organizado que o rival americano, mas falhou na finalização das jogadas. A única finalização ao gol foi impedida. Mesmo as oportunidades de bater falta e pênalti acabaram sem gol.

O Inter voltou ao campo mais agressivo no segundo tempo, com jogadas perigosas e tentativas certeiras ao gol. Os jogadores do time americano foram também mais duros nas faltas em cima da equipe egípcia. Ao final da partida, o Al Ahly ensaiou uma reação, mas não foi suficiente para mudar o resultado.

O Al Ahly se classificou para o campeonato com o título do regional da África de 2024 -o time é o maior campeão do continente, com 12 títulos.

O jogo foi a estreia do novo técnico do time, José Riveiro. O espanhol assumiu o Al Ahly em 29 de maio, duas semanas antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes. O antigo treinador, Marcel Koller, foi demitido depois que a equipe foi eliminada do torneio nacional.

O Inter de Miami, fundado em 2018, chegou à Copa do Mundo de Clubes pela campanha na MLS (Major League Soccer). O elenco é recheado de craques veteranos: Messi, estrela do time, o uruguaio Luis Alberto Suárez, o espanhol Sergio Busquets. O Al Ahly, com menos nomes grifados, é morada de sete convocados pela seleção egípcia.

Al Ahly e Inter Miami estão na mesma chave do Palmeiras, que joga neste domingo (15) com o Porto. Além do Palmeiras, competem também Botafogo, Fluminense e Flamengo. O Botafogo enfrenta o Seattle Sounders também no domingo. Fluminense estreia na terça-feira (17), contra o Borussia Dortmund e Flamengo, na segunda-feira (16) contra o Esperánce, da Tunísia.

FICHA TÉCNICA

AL AHLY 0 x 0 INTER MIAMI

Data e horário: 14 de junho de 2025, às 21h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP)

Gols:

Cartões amarelos: Áviles, Redondo, Busquets, Suárez (MIA), Attia (AHL)

Al Ahly: Elshenawy; Kouka, Yasser, Dari, Hany; Ben Romdhane (Taher), Attia e Ashour (Zizo, depois Afsha); Trezeguet (Elshahat) e Fathy; Abou Ali (Gradisar). Técnico: José Riveiro

Inter Miami: Ustari; Fray, Áviles (Weigandt), Falcón e Allen; Busquets, Redondo e Messi; Allende (Picault), Segovia (Cremaschi) e Suárez. Técnico: Javier Mascherano