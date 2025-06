Palmeiras, Botafogo e PSG estreiam na Copa do Mundo de Clubes; veja onde assistir

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro dia completo de jogos da nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa, neste domingo (15), dois times brasileiros entram em campo. O Palmeiras encara o Porto no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horários de Brasília), e o Botafogo joga com o Seattle Sounders na casa dos adversários, o Lumen Field, em Seattle, às 23h.

No começo da tarde, às 13h, Bayern de Munique e Auckland City jogam em Cincinnati, no TQL Stadium. Paris Saint-Germain e Atlético Madrid, por sua vez, fazem um encontro europeu às 16h, no tradicional Rose Bowl, na Califórnia.

Veja destaques da programação esportiva deste domingo (15)

7h WTA 250 de S-Hertogenbosch (final)

Tênis, Disney+

9h ATP 250 de Stuttgart (final)

Tênis, Disney+

9h30 ATP 250 de S-Hertogenbosch (final)

Tênis, Disney+

9h30 WTA 250 de Londres (final)

Tênis, Disney+

10h Brasil x Eslovênia

Liga das Nações de Vôlei masculino, Globo, Sportv2 e VBTV

13h Bayern de Munique x Auckland City

Copa do Mundo de Clubes, CazéTV, Sportv e Dazn

15h GP do Canadá

Fórmula 1, BandPlay, band.com.br e BandSports

16h PSG x Atlético Madrid

Copa do Mundo de Clubes, Globo, CazéTV, Sportv e Dazn

18h Internacional x Corinthians

Campeonato Brasileiro feminino, Sportv 3

19h Palmeiras x Porto

Copa do Mundo de Clubes, Globo, CazéTV, Sportv e Dazn

23h Botafogo x Seattle Sounders

Copa do Mundo de Clubes, Globo, CazéTV, Sportv e Dazn