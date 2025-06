São Paulo tem 32% de risco de queda e pior início no Brasileiro desde 2021

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo vive um drama nesse início de Campeonato Brasileiro. Em 12 rodadas, a equipe tricolor tem o pior começo na competição desde 2021, com mais de 30% de chances de ser rebaixado.

O time de Luís Zubeldía entrou de férias na 14ª colocação, com 12 pontos, e uma sequência de três derrotas. O aproveitamento é baixo, de 33%, com apenas duas vitórias até o momento.

Até o momento, o Tricolor Paulista tem 32,9% de risco de queda para a Série B, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. A probabilidade é muito próxima do primeiro colocado no Z4, o Internacional, que tem 37,8%.

A situação só não é pior do que em 2021, quando o São Paulo tinha apenas 11 pontos em 12 rodadas — cinco derrotas, cinco empates e duas vitórias. A equipe ocupava a 16ª colocação naquela edição.

Inclusive, naquele ano, o São Paulo terminou o Brasileirão com sua pior campanha nos pontos corridos. Foram 48 somados em 38 rodadas, o 3º pior ataque da competição, e cinco pontos de distância da zona de rebaixamento.

Agora, com Zubeldía pressionado, o elenco são-paulino retomará os treinos em 26 de junho precisando reagir. O próximo compromisso do clube paulista é contra o Flamengo, em julho, pelo Brasileirão, após a pausa para o Mundial de Clubes.