Estêvão analisa comparação com Messi antes de enfrentar craque no Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo contra o Inter Miami, o último do Palmeiras na fase de grupos do Mundial de Clubes, gera grande expectativa em boa parte do elenco, pela chance de enfrentar Messi. É o caso de Estêvão, que aponta o argentino como uma referência.

Estêvão era chamado de 'Messinho' nas categorias de base, quando atuava mais recuado, como um camisa 10. Em entrevista à Fifa, o atacante palmeirense disse que não gosta da comparação, que veio da infância.

Após a estreia no time principal, Estêvão jogou mais vezes como um atacante de lado de campo. O deslocamento também ajudou a comparação com o craque argentino a perder força.

Para o jovem atleta, a competitividade do Palmeiras pode ser um diferencial no Mundial. A equipe paulista estreia hoje (15), contra o Porto, às 19h (de Brasília).

O encontro com Messi será no dia 23 (segunda), às 22h (de Brasília). O Inter Miami já estreou no Mundial, com empate sem gols diante do Al-Ahly (EGI).

"Não gosto dessa comparação, que é algo de criança. Cada vez mais estou me desfazendo disso. Mas, pô, estar ali dentro do campo com um cara que sempre foi uma referência sua... [Eu] assisti a quase todos os jogos dele. Vai ser inesquecível", disse Estevão, em entrevista ao site da Fifa.

"A competitividade é nossa principal fortaleza, é o que faz esse Palmeiras [...] Com Abel e os veteranos, aprendi muito sobre trabalho e comprometimento. Se um time tá unido, conectado dentro de campo, as coisas fluem e isso vem através do trabalho que eu vejo. Com cobranças, com respeito, claro, dos mais velhos, e a gente da turma mais nova também cobra dos mais velhos", finaliza.