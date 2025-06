Shirlen conquista o bronze no Mundial de Judô

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Shirlen Nascimento conquistou a medalha de bronze no Mundial de Judô. Estreante no Mundial, Shirlen Nascimento conquistou a medalha na categoria até 57 kg. Ela superou Maysa Pardayeva, do Turcomenistão.

Dominante, Shirlen venceu no golden score com um ippon. Ela havia conseguido um yuko no fim do tempo regulamentar, mas a arbitragem retirou a pontuação ao rever as imagens.

Shirlen Nascimento comentou sobre a "pontuação dupla" para vencer. E agradeceu pelo apoio de Rafaela Silva, que acompanhou a luta.

"Eu estou muito feliz, eu nem sei direito qual o sentimento, mas eu só tenho a agradecer mesmo todo mundo que me ajuda, que me dá comigo. Nossa, é por nós! É isso", disse Shirlen Nascimento.

"Eu estou muito feliz, eu nem sei direito qual o sentimento, mas eu só tenho a agradecer mesmo todo mundo que me ajuda, que me dá comigo. Nossa, é por nós! É isso", completou.

Na trajetória até a final, Shirlen derrotou a vice-campeã olímpica Mimi Huh, da Coreia do Sul, logo na primeira luta. A brasileira ainda superou a taiwanesa Yang Yu Chie antes de perder para a japonesa Momo Tamaoki.

Na repescagem, Shirlen venceu a sérvia Marica Perisic por ippon. A vitória veio nos segundos finais.

Disputa pelo ouro

Daniel Cargnin está na final do Mundial de Judô em Budapeste, na Hungria. Ele avançou na categoria até 73kg. A luta ocorrerá a partir das 13h.