Botafogo estreia no Mundial com vitória suada sobre o Seattle: 2 a 1

Em sua aguardada estreia no Mundial de Clubes, o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2 a 1, na noite deste domingo (15), em jogo disputado no Lumen Field, nos Estados Unidos. O resultado garantiu os três primeiros pontos ao campeão da Libertadores no grupo considerado o mais difícil da competição — o mesmo que tem o Paris Saint-Germain, que goleou o Atlético de Madrid horas antes.

Apesar da vitória, o torcedor carioca precisou segurar a respiração na reta final da partida. Após um bom primeiro tempo, com gols de Jair e Igor Jesus, o time comandado por Renato Paiva recuou e sofreu pressão intensa dos americanos, que descontaram no segundo tempo graças a um gol contra, justamente de Igor Jesus.

O duelo começou com dificuldades para o Botafogo. Nos primeiros minutos, o time errou muitos passes e viu o goleiro John trabalhar para conter as investidas do adversário. Aos poucos, porém, o time carioca se impôs e começou a explorar a bola aérea. Após uma falta cobrada por Alex Telles, Jair subiu mais que a defesa e abriu o placar de cabeça aos 28 minutos.

Ainda no primeiro tempo, o segundo gol veio também pelo alto. Artur fez boa jogada pela direita e cruzou para Igor Jesus ampliar aos 43. Na volta do intervalo, Joaquín Correa estreou com a camisa alvinegra, dando mais velocidade ao setor ofensivo, mas o time passou a administrar a vantagem.

O Seattle cresceu e conseguiu diminuir com Cristian Roldán, que cabeceou dentro da área e contou com desvio de Igor Jesus, marcando contra aos 29 do segundo tempo. A pressão dos americanos aumentou, e o Botafogo passou a apostar em substituições defensivas para segurar o placar.

Nos minutos finais, John voltou a se destacar com boas defesas e garantiu a vitória brasileira. O próximo compromisso do Botafogo no Mundial será decisivo para a classificação às semifinais.



FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 x 1 SEATTLE SOUNDERS

Data: 15 de junho de 2025

Local: Lumen Field, Seattle (EUA)

Público: 30.151 torcedores

Árbitro: Glenn Nyberg (Fifa/Suécia)

Gols: Jair (28'/1ºT), Igor Jesus (43'/1ºT); Cristian Roldán (29'/2ºT)

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Savarino (Arthur Cabral); Artur, Mastriani (Joaquín Correa), Igor Jesus (Santi Rodríguez). Técnico: Renato Paiva.

Seattle Sounders: Frei; Alex Roldán, Ragen, Kee-Hee (Bell), Nouhou (Baker-Whiting); Vargas, Cristian Roldán, Rusnák; Jesús Ferreira (De La Vega), Kent (Rothrock), Musovski (De Rosario). Técnico: Brian Schmetzer.

Cartões amarelos: Nouhou, Alexander Barboza, Joaquín Correa, Ragen.

