Chelsea, Boca, Benfica e Flamengo jogam hoje no Mundial de Clubes

© Getty

A terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes 2025 promete fortes emoções nesta segunda-feira (16), com três partidas envolvendo grandes equipes da Europa e da América do Sul. O dia será marcado pela estreia de Chelsea e Flamengo na competição, além do aguardado duelo entre Boca Juniors e Benfica.

O pontapé inicial será dado às 16h (de Brasília), quando o Chelsea encara o Los Angeles FC no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Campeão da Champions League de 2024, o clube inglês é um dos favoritos ao título e faz seu primeiro teste diante da equipe americana, que vem embalada após vitória na estreia.

Às 19h, o Boca Juniors enfrenta o Benfica no Hard Rock Stadium, em Miami. O confronto é decisivo para ambos: os portugueses estreiam no torneio, enquanto os argentinos precisam da vitória após o revés para o Bayern de Munique na primeira rodada.

Fechando o dia, o Flamengo entra em campo às 22h contra o Espérance, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Atual campeão da Libertadores, o rubro-negro inicia sua caminhada em busca de um título inédito na nova era do Mundial de Clubes.

Leia Também: Botafogo estreia no Mundial com vitória suada sobre o Seattle: 2 a 1