Chelsea inicia Mundial com só um jogador do elenco que o levou até lá

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea começa sua caminhada no Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (16), contra o Los Angeles FC, com um elenco muito diferente do que o que garantiu a vaga do clube na competição.

RESTA UM

Só um jogador que disputou a final da Champions de 2021 está no elenco atual: Reece James. O lateral é o capitão do time e foi titular na decisão contra o Manchester City há quatro anos. Por terem sido campeões com a vitória por 1 a 0, os Blues tiveram direito a disputar o Mundial de 2025.

Uma reestruturação total aconteceu desde aquele título. O Chelsea viu o russo Roman Abramovich, seu antigo proprietário, ser destituído do posto em 2023 após ser sancionado pelo governo britânico pela invasão e guerra dos russos contra a Ucrânia.

Saíram as contratações bombásticas e chegaram as jovens apostas. O Chelsea, que antes contratava nomes de peso e joias cobiçadas na Europa à época do título de 2021, como Thiago Silva e Havertz, por exemplo, passou a abordar somente nomes jovens, mas menos badalados.

O atual elenco não tem nenhum jogador com 30 anos ou mais. Os jogadores mais velhos são o goleiro Robert Sánchez, o zagueiro Adarabioyo e o meia-atacante Nkunku, todos eles com 27 anos. O principal destaque é o meio-campista Cole Palmer, que fez 15 gols na temporada e chegou ao clube após ficar sem espaço no Manchester City.

O técnico também é uma aposta. O italiano Enzo Maresca tem 45 anos e chegou ao clube após conquistar a segunda divisão inglesa pelo Leicester na temporada retrasada. Antes, ele havia sido auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City e tinha trabalhos menos badalados.

O Chelsea mais "humilde" colheu bons frutos na atual temporada. A equipe sobrou e foi campeã da Liga Conferência e terminou o Campeonato Inglês na quarta colocação, garantindo vaga na próxima Champions.

FLAMENGO DE OLHO

O Chelsea será adversário do Flamengo na primeira fase do Mundial de Clubes. Brasileiros e ingleses se enfrentam na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo D da competição.

Chelsea e Flamengo são os favoritos no grupo. Além deles, a chave tem Espérance, da Tunísia, e o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, que largam como azarões.

Um campeão da Champions de 2021 está no Flamengo. Jorginho foi titular do Chelsea na decisão daquele ano e foi anunciado pelo clube brasileiro justamente às vésperas do Mundial de Clubes.

Leia Também: Flamengo colhe frutos dos tempos de austeridade e chega ao Mundial para escrever nova história

Leia Também: Chelsea, Boca, Benfica e Flamengo jogam hoje no Mundial de Clubes