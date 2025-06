Goleiro que encantou Abel na estreia do Palmeiras já jogou com 'Pelé'

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Claudio Ramos, de 33 anos, foi herói do Porto no empate sem gols com o Palmeiras no domingo, pelo Mundial de Clubes 2025. O paredão foi muito elogiado por Abel Ferreira após o confronto e já atuou ao lado de "Pelé" nas categorias de base.

O atleta, que substituiu Diogo Costa após lesão do titular, fez quatro grandes defesas na partida que evitaram a vitória do elenco brasileiro na estreia na competição. No principal lance do embate, o goleiro defendeu finalização de Estêvão na linha da pequena área e o rebote de Maurício logo em seguida.

Técnico do Palmeiras, Abel rasgou elogios a Claudio após a partida. O treinador exaltou o futebol ser "mágico" por, ocasionalmente, o paredão ter tido a oportunidade de atuar contra o alviverde após a lesão do titular Diogo Costa.

"O futebol é tão mágico, tão mágico, que um dos melhores jogadores deles se lesionou, que foi o goleiro [Diogo Costa], e o melhor jogador do Porto nesta segunda-feira (16) foi o goleiro substituto [Cláudio Ramos]. Fez quatro, cinco defesas absurdas, mas o futebol é assim. Faltou-nos só fazer o gol, o resto teve tudo. Tivemos várias oportunidades, mas o Porto teve um goleiro à altura. Defendeu tudo e nós não conseguimos fazer gol", disse Abel Ferreira, ao DAZN.

Pela seleção portuguesa de base, Claudio Ramos atuou ao lado do meio-campista Pelé, atleta natural da Guiné-Bissau naturalizado português. nesta segunda-feira (16), Pelé está aposentado, mas somou passagens por Milan, Benfica, Monaco e Nottingham Forest.

Ramos atuou por Vitória de Guimarães e Tondela antes de chegar ao Porto, onde está desde 2020. O atleta realizou apenas 31 jogos na equipe, sendo o reserva principal de Diogo Costa.

"Esse goleiro fez 30 jogos em cinco anos. Impusemos o nosso jogo, pena que não conseguimos passar por aquela barreira amarela que estava entre as traves", disse Abel Ferreira.

O atleta tem um jogo pela seleção portuguesa profissional, em 2018. Na ocasião, Portugal venceu a Escócia por 3 a 1 em amistoso, com titulares conhecidos como Rúben Dias, Danilo Pereira, Bruno Fernandes e Cédric Soares, atual lateral do São Paulo. Claudio Ramos entrou aos 41 minutos da segunda etapa, no lugar de Beto, e atuou apenas na reta final.

O Porto volta a jogar na quinta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Inter Miami. Claudio Ramos será novamente titular se Diogo Costa ainda não tiver condições de jogo.

