Dúvida, Cavani vive má fase e vê ex-Palmeiras ser protagonista no Boca

(UOL/FOLHAPRESS) - Cavani é desfalque quase certo para a estreia do Boca Juniors no Mundial, nesta segunda-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Benfica, por causa de uma lesão na panturrilha. O atacante uruguaio, no entanto, não vive a melhor fase da carreira e vê um outro companheiro "roubar a cena".

Merentiel tem sido o grande destaque do Boca Juniors. O atacante uruguaio, que defendeu o Palmeiras em 2022, tem sete gols marcados na temporada, e Cavani apenas dois.

Com Cavani em baixa, Merentiel divide a responsabilidade dos gols com Milton Giménez, que tem cinco tentos na temporada. A dupla, inclusive, deve ser a titular contra o Benfica, em Miami.

Cavani não joga desde o mês passado. Seu último jogo foi no dia 19 de maio, contra o Independiente, pelo Campeonato Argentino.

A lesão veio em meio ao momento ruim do ídolo uruguaio. Aos 38 anos, o atacante vinha empilhando atuações abaixo do esperado, críticas da torcida e gols perdidos nos jogos anteriores ao problema na panturrilha. Um deles, inclusive, praticamente sem goleiro na eliminação dos Xeneizes para o Alianza Lima, na Pré-Libertadores.

Apesar de estar em reta final de lesão, ele deve ficar no banco contra o Benfica.

O Boca tem acompanhado "dia a dia" a recuperação do astro para tê-lo nas melhores condições no Mundial.

"Cavani está indo dia a dia, vamos conversando, vamos o observando. Falamos tudo com ele. Às vezes um dia a mais [de recuperação] é preferível, é muita coisa. É natural, normal. Vamos levando de acordo com o dia a dia, da melhor forma e maneira possível", disse Miguel Ángel Russo, técnico do Boca.