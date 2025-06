São Paulo quer Biel Teixeira e Sporting vê empréstimo com bons olhos

© Getty Images

O São Paulo vem sinalizando interesse em contratar Biel Teixeira. O jogador, que chegou ao Sporting em janeiro, não tem tido muitos minutos, pelo que Rui Borges e os responsáveis do clube português olham para uma cedência por empréstimo com bons olhos.

"Con­ver­sei com uma pes­soa do depar­ta­mento de fute­bol do São Paulo, e ela disse: ‘Esta­mos nego­ciando o Biel com o Spor­ting, mas a pos­si­bi­li­dade de acordo é bem difí­cil’. Tudo devido à con­di­ção financeira do São Paulo. O tri­co­lor só terá oportunidade de fechar com Biel se o Spor­ting libertá-lo por emprés­timo", revelou o jornalista Jorge Nicola.

"Qual­quer outra nego­ci­a­ção na base da com­pra, o Tri­co­lor já salta fora do negó­cio. Além disso, o São Paulo tam­bém vai pre­ci­sar de con­ven­cer o Spor­ting a não fazer uma obri­ga­ção de com­pra no fim do perí­odo de emprés­timo", concluiu.

Biel vestiu a camisa do Sporting por 111 minutos, em um total de sete partidas na presente temporada, desde que chegou aos leões em janeiro, não tendo contribuído com qualquer gol ou assistência.

