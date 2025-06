Neymar Pai diz que vai a Miami se reunir com clubes

© Getty Images

SÃO PAULO, SP - Neymar Pai ainda não fechou as portas para renovar contrato do filho com o Santos, mas disse que diversos clubes da Europa têm mostrado interesse no futebol do filho.

O pai e empresário de Neymar disse, em um longa entrevista ao L'Équipe, que a prioridade é continuar na Vila Belmiro.

Mas ele também avisou que tem conversado com outros interessados e que tem muito clube de olho no futebol do seu filho.

Na entrevista, ele disse que existe o interesse de grandes times da Europa e que o mercado está de olho no futebol do atacante.

O contrato de Neymar com o Santos vai até 30 de junho e o jogador ainda não bateu o martelo sobre se aceita as condições financeiras para permanecer na Vila Belmiro.

O UOL apurou que a tendência é Neymar ficar no Santos. O craque já teria decidido pela permanência e essa demora ocorreria para não desvalorizar o astro no mercado.