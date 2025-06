São Paulo fecha contratação de Hernán Crespo até o final de 2026

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O argentino Hernán Crespo é o novo técnico do São Paulo e vai substituir Luis Zubeldía no comando da equipe.

O time fechou negócio com o argentino e o contrato vai até o final de 2026. As conversas já estavam bastante adiantadas e uma reunião na tarde de hoje sacramentou.

Crespo chega para sua segunda passagem pelo clube. A primeira foi entre fevereiro e outubro de 2021.

A dívida que o São Paulo tinha com o argentino vai ser diluída ao longo do vínculo. Crespo chegou a entrar na Fifa contra o clube por causa da dívida, que na época ficava na casa dos R$ 3 milhões. Agora, o montante não foi empecilho para o acerto.

O anúncio deve ser feito ainda hoje pelo clube. Pela manhã, o São Paulo confirmou a saída de Luis Zubeldía.

Crespo é unanimidade dentro do clube e já tinha sido ventilado em outros momentos de crise na relação com Zubeldía. Ele foi o primeiro a ser procurado pelo São Paulo após a decisão da saída do técnico anterior.

O argentino esteve no Brasil recentemente, onde acompanhou a partida entre a seleção brasileira e o Paraguai direto da Neo Química Arena. Ele esteve acompanhado dos ex-jogadores italianos Zambrotta e Vieri.

Em sua primeira passagem, Crespo dirigiu o time entre fevereiro e outubro de 2021 conquistando o Campeonato Paulista. Foram 53 jogos, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas.

O calendário nacional só volta a ser disputado na segunda quinzena de julho, o que permitirá ao novo comandante algumas semanas consecutivas de treinos. Os jogadores do Tricolor estão de férias e retornam ao trabalho no dia 26.