CBF divulga nova tabela do Brasileirão com jogos ainda indefinidos; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (16) a tabela detalhada das rodadas 13 a 18 do Campeonato Brasileiro. O destaque é que a 13ª rodada ocorrerá entre os dias 12 e 14 de julho, com partidas previstas para o mesmo fim de semana da final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, marcada para o dia 13.

Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, que disputam o Mundial nos Estados Unidos, podem ter seus jogos adiados. A entidade optou por marcar essas partidas como "a definir", aguardando o desfecho do torneio internacional.

Entre os confrontos pendentes estão:

Flamengo x São Paulo (Maracanã)

Vasco x Botafogo (Mané Garrincha)

Santos x Palmeiras (Vila Belmiro)

Mirassol x Fluminense (fora de casa)

13ª RODADA

️ 12 a 14 de julho

12/07 – 16h30: Internacional x Vitória

12/07 – 21h00: Bahia x Atlético-MG

13/07 – 19h00: Corinthians x Red Bull Bragantino

13/07 – 20h30: Cruzeiro x Grêmio

13/07 – 20h30: Fortaleza x Ceará

14/07 – 20h00: Juventude x Sport

A definir

Flamengo x São Paulo

Vasco x Botafogo

Santos x Palmeiras

Mirassol x Fluminense



14ª RODADA

️ 15 a 17 de julho

15/07 – 21h30: Botafogo x Vitória

16/07 – 19h00: Palmeiras x Mirassol

16/07 – 19h30: Ceará x Corinthians

16/07 – 20h00: Red Bull Bragantino x São Paulo

16/07 – 21h30: Santos x Flamengo

17/07 – 19h30: Fluminense x Cruzeiro

A definir

Atlético-MG x Sport

Grêmio x Fortaleza

Bahia x Internacional

Juventude x Vasco

