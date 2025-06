McLaren admite "conversas duras" após incidente de Norris e Piastri

© Getty Images

Um incidente entre companheiros de equipe marcou as voltas finais do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, se envolveram em uma colisão após uma tentativa de ultrapassagem mal calculada por parte do britânico, que acabou abandonando a prova.

O episódio ocorreu nas últimas dez voltas da corrida. Norris tentou superar Piastri, mas errou o cálculo e bateu no carro do colega. Com danos significativos, Norris não conseguiu seguir na disputa. Piastri, por sua vez, não teve o carro seriamente afetado e cruzou a linha de chegada na quarta colocação.

Após a prova, Norris reconheceu a responsabilidade pela manobra e pediu desculpas. A atitude foi elogiada pelo chefe da equipe, Andrea Stella, que, em entrevista ao site Motorsport.com, afirmou:

“Cabe a nós, como equipe, dar todo o apoio ao Lando. A situação seria diferente se ele não tivesse assumido a responsabilidade. Foi um erro de julgamento, algo que não deveria acontecer, mas que, infelizmente, faz parte das corridas.”

Stella também destacou que a McLaren terá conversas internas para evitar esse tipo de incidente no futuro:

“Nos próximos dias, vamos analisar o que precisa ser feito para garantir que, em corrida, os pilotos mantenham as margens de segurança necessárias. Haverá conversas — e podem até ser duras — mas serão feitas com todos tranquilos e descansados.”

Com o resultado no Canadá, Oscar Piastri ampliou sua liderança no campeonato de pilotos e agora soma 12 pontos a mais que Lando Norris. Max Verstappen, da Red Bull, aparece em terceiro, 43 pontos atrás do líder. No Mundial de Construtores, a McLaren segue isolada na liderança, com uma vantagem de 175 pontos sobre a Mercedes.

