Mundial de Clubes tem quatro jogos hoje e estreia do Fluminense; veja

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa entra nesta terça-feira (17) em seu quarto dia de competição com uma agenda recheada: quatro jogos movimentam a rodada, incluindo a estreia do Fluminense, um dos representantes brasileiros no torneio.

O Tricolor carioca enfrenta o Borussia Dortmund às 13h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em partida válida pelo Grupo F. Às 19h, será a vez de Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns encerrarem a primeira rodada da mesma chave, no Exploria Stadium.

Ainda nesta terça, outros dois confrontos completam a programação. Às 16h, o River Plate encara o Urawa Reds no Lumen Field. Já às 22h, Monterrey e Inter de Milão se enfrentam no Rose Bowl Stadium, fechando o dia de jogos.

Confira os confrontos desta terça-feira (17):

Fluminense x Borussia Dortmund – 13h – MetLife Stadium

River Plate x Urawa Reds – 16h – Lumen Field

Ulsan Hyundai x Mamelodi Sundowns – 19h – Exploria Stadium

Monterrey x Inter de Milão – 22h – Rose Bowl Stadium





