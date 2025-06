Barcelona acerta com Nico Williams e oferece salário milionário

© Getty Images

O Barcelona chegou a um acordo com o atacante Nico Williams para reforçar o elenco na próxima temporada. Segundo o jornalista Ben Jacobs, o jogador do Athletic Bilbao está dividido entre renovar com o clube basco ou aceitar a proposta do Barça.

De acordo com a apuração, o salário oferecido ao espanhol de 22 anos gira em torno de 12 milhões de euros brutos por ano — cerca de R$ 75,6 milhões na cotação atual. O contrato seria válido por seis temporadas.

Apesar do acerto entre jogador e clube catalão, o Athletic Bilbao ainda não desistiu de manter sua jovem promessa e deve apresentar uma nova proposta para convencê-lo a permanecer.

Nico Williams tem uma cláusula de rescisão estipulada em 58 milhões de euros (aproximadamente R$ 365 milhões), valor que o Barcelona estaria disposto a pagar.



Nico Williams open to joining Barcelona for €12m on a six-year contract. Terms not a problem between the parties.



Atheltic Bilbao also prepared to offer Williams a new deal.



Barcelona frontrunners if Williams leaves. https://t.co/weTKyW3HCT — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 17, 2025

